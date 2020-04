¡Tiembla Isabel! Meghan y Harry contarán su verdad en un explosivo libro

¡Santo Cristo! Meghan Markle, de 38 años y el príncipe Harry, de 35, tomaron una decisión que podría generar la furia de la familia real. Fuentes de Buckingham filtraron a la prensa británica que la pareja real, actualmente en Los Ángeles, ofreció su versión de la historia en un libro revelador que expondría su explosivo tiempo como miembros de la realeza desde su matrimonio en 2018, según publicó este domingo el tabloide Daily Mail.

El duque y la duquesa de Sussex ofrecieron una entrevista para una biografía titulada “Modern Royals: The Real World Of Harry And Meghan”, informó el citado medio. El libro de 320 páginas, que se lanzaría el 11 de agosto, estaría escrito por el británico Omid Scobie, un gran defensor de la duquesa, y la estadounidense Carolyn Durand.

La publicación podría ofrecer un retrato halagador de los duques de Sussex, pero, a su vez, se teme que también se refiera a la tensa la relación de Harry y Meghan con el resto de los Windsor y se ofrezcan incómodos detalles de la dolorosa decisión que los Sussex tomaron de abandonar el país y sus deberes en representación de la reina Isabel II.

Ninguno de los autores ha confirmado su participación en el libro, que se prevé que sea un éxito de ventas. La publicación trataría el comienzo de la relación de la pareja y podría incluir nuevas revelaciones sobre su dramática partida de la familia real.

La noticia del libro llega justo después de la primera ronda de una disputa legal entre la duquesa y Mail on Sunday. Markle ha demandado a este medio británico por publicar partes de una carta que le envió a su padre, Thomas Markle, en agosto de 2018, tres meses después de que este no acudiera a su boda tras sufrir un ataque al corazón.

La duquesa de Sussex está demandando a Associated Newspapers, propietaria del Mail on Sunday.

En una audiencia virtual por la pademia de coronavirus, que la pareja siguió desde su casa de Los Ángeles, los abogados de Markle alegaron los periódicos demandados tenían una “agenda obvia” para publicar ” historias intrusivas u ofensivas” sobre ella.

El equipo legal de Markle sostiene que, en lugar de simplemente contar cualquier discordia entre la duquesa y su familia, las tácticas del periódico en realidad causaron problemas en la relación. “Es lo que hace el acusado para provocar, creando esta disputa que usan como justificación para publicar el contenido de la carta”, afirmó su abogado, David Sherborne.

Los letrados de la ex actriz revelaron que Meghan y Thomas no han estado en contacto directo desde el día de su boda en mayo de 2018, por lo que el ex director de fotografía aún no pudo a conocer su nieto Archie, que el 6 de mayo cumplirá un año de vida.

El equipo de la duquesa compartió los mensajes de texto que ella y Harry enviaron a Thomas en los días previos a la boda. En los documentos, se revela que Meghan, preocupada por proteger la integridad de su padre y alejarlo del ojo público, intentó hablar con él. “He llamado y enviado mensajes de texto, pero no he recibido noticias tuyas, así que espero que estés bien”, escribió Meghan a su padre. El hijo del príncipe Carlos también le escribió varios mensajes a su suegro el 14 de mayo del 2018 en busca de una conciliación. “Tom, hablar con la prensa será contraproducente, confía en mí. Solo nosotros podemos ayudarte”, fueron algunos de los mensajes de Harry a Thomas.