Ticos seguirán en las calles, se sienten burlados luego de reunión con la ministra de Economía

Luego de una reunión que se extendió por varias horas en el sector de Corredores la tarde de ayer viernes, entre voceros de los grupos que se mantienen en protestas en la zona Sur de Costa Rica y la ministra de Economía de este país, los manifestantes dijeron que esto no fue más que una burla y que no hubo firma del documento.

Tras está reunión que se extendió hasta entradas horas de la noche, los dirigentes acudieron a las bases para leer el documento elaborado y se conoció la mañana de este sábado que no se llegó a ningún tipo de acuerdo.

Edgar Gutiérrez, dirigente del sector de Paso Canoas, señaló que dicha reunión fue un total engaño que buscaba la división de los grupos que se mantienen en las calles.

“Nos quiere engañar y dividirnos, pero no lo vamos a permitir, esta fue la intención del señor Carlos Alvarado Quesada, Presidente de la República , al enviarnos a sus representantes”, expresó el dirigente.

Añadió que en dicha reunión se elaboró un documento sin valor, un documento para nada serio, un documento en el cual dejan abierto seguir metiéndoles impuestos.

“Recibimos un documento que no se firmó y mientras no exista un documento en el cual el Sr. Presidente de la República estampe su firma de no volver con propuestas ante el Fondo Monetario Internacional en la cual la tónica sea subir los impuestos, no vamos a bajar la guardia en las manifestaciones pacíficas en Paso Canoas”, dijo el dirigente.

Agregó que “Costa Rica no aguanta más impuestos, ya nuestro costo de vida es demasiado alto para que venga a subirlo aún más, si el Presidente quiere el rescate de nuestro país, esa no es la vía”.

Los manifestantes apostados en el sector de Paso Canoas cerca a la Aduanas Panameña, dijeron que si el Sr. Carlos Alvarado Quesada persiste en este tipo de negociaciones sin ninguna clase de seriedad y respeto, todo Costa Rica debería tirarse a las calles porque con esto aseguran les están dejando claro que lo único que le importa a él, es el aumento de los interés que ya pagan los ciudadanos costarricense a un 13%.

En la frontera de Paso Canoas ante la decisión de los dirigentes y el Gobierno de no llegar a la firma de un acuerdo, aumenta la incertidumbre de si el Gobierno tomará o no la decisión en las próximas horas de despejar la vía con la intervención de unidades antidisturbios.

Mientras que en Panamá aumentan las pérdidas por la paralización del transporte de carga a más de 50 millones de dólares, al tiempo que unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) mantiene reforzada la frontera de Paso Canoas ante cualquier suceso que se registre.