Ticos no ceden. Continúa el bloqueo en zona fronteriza

Las pérdidas tras la paralización del transporte de carga sigue en aumento , se trata de c uatro millones dólares en pérdida p or día lo que ha generado el cierre de la frontera de Paso Canoas y enormes filas de articulados varados en ambas naciones.

El grupo de manifestantes que se mantienen dispersos en el área de Paso Canoas, pero muy anuentes a la situación han señalado que no abrirán el paso entre estos dos países hasta que el presidente Quesada no f irme un documento donde plasme que ha desistido de recibir un préstamo al Fondo Monetario Internacional por 1, 750 millones de dólares que sería pagado con el alza de impuestos a los ciudadanos costarricense.

