Ticos denuncian que Senafront no permite a panameños cruzar frontera a comprar

Comerciantes del hermano país de Costa Rica, que tienen sus negocios instalados cerca de la línea fronteriza con Panamá, en el sector de Cuervito, en Paso Canoas, denunciaron que las unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) no le permite a los ciudadanos panameños comprar en los comercios ticos ubicados en el lugar.

Según indicó el comerciante Joseth Salazar, la situación se esta dando por parte de las unidades de Senafront quienes le prohíben a los panameños cruzar hacia supermercados ubicados en la línea fronteriza por el sector de Cuervito, a realizar sus compras; sin embargo asegura que los negocios panameños si están llenos de ticos comprando.

Regístrate Aquí

La medida adoptada se viene registrando desde la semana pasada, tiempo desde el cual los comerciantes del lugar vienen observando a unidades de Senafront, apostados en el sector de Cuervitos, impidiendo el paso de panameños a supermercados del lado de Costa Rica

“Nosotros somos muy respetuosos de las medidas que tomen nuestras autoridades, aceptamos la orden y las acatamos, pero aquí no se esta siendo equitativo, aquí solo se han ensañado con los negocios de Cuervito, que son dos supermercado, Hidalgo y El Rodeo, mientras que los negocios que están arriba en la línea fronteriza, esos negocios no se tocan. Las autoridades aducen que allá no se toma la medida, porque no hay oficiales, pero todos los que hemos venido a Paso Canoas sabemos que en todos los comercios panameños, siempre hay un policía, lo único que pedimos es que sean equitativo, que si cierran aquí, cierren allá” expresó el comerciante

Los comerciantes ticos están claros en que la frontera entre Panamá y Costa Rica es de las mejores a nivel mundial, porque existe la hermandad entre estos dos países, pero existen convenios entre ambas naciones que siempre han permitido el libre comercio.

Según indicaron los denunciantes, la policía de Fronteras les ha manifestado que próximamente se estarán colocando vallas, para impedir el paso de panameños a comercios en Costa Rica, pero solo en Cuervito, no así en el resto de los comercios

Ellos solicitan a las autoridades de ambos países que tomen medidas, pero que las mismas sean equitativas y si se prohíbe el paso de panameños hacia comercios en Costa Rica en Cuervito, que también se prohíba el paso de ticos a comercios panameños a lo largo de toda la frontera

Se pudo conocer que ambos supermercados donde se ha adoptado la medida de prohibir el paso de panameños se ubican en territorio de Costa Rica; sin embargo el 95% de sus clientes son ciudadanos panameños, al igual que los comercios panameños de Paso Canoas que dependen en un 90% de las compras que realicen ciudadanos ticos