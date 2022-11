Ticketmaster cancela la venta pública del “Eras Tour” de Taylor Swift

Ticketmaster básicamente dijo que su sistema de “Seguidores verificados”, un mecanismo destinado a eliminar los bots que otorgan códigos de preventa a las personas, no pudo satisfacer la intensa demanda. Aproximadamente 3,5 millones de personas se inscribieron en el programa para comprar boletos de Swift, su “registro más grande en la historia”. Esa demanda sin precedentes, combinada con una “cantidad asombrosa de ataques de bots, así como de fanáticos que no tenían códigos de invitación”, generó un “tráfico sin precedentes” a su sitio, dijo Ticketmaster, y, esencialmente, lo rompió.

