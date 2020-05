Thuram y Plea llevan al ‘Gladbach’ al podio de la Bundesliga

La jornada dominical se completará con el partido que enfrentará al Borussia Dortmund, segundo en la clasificación con 57 puntos, en casa del colista Paderborn, un partido en el que los hombres que entrena Lucien Favre deben sumar puntos no solo para intentar mantener mínimas opciones de título (le separan 10 puntos del líder Bayern Múnich, que el sábado goleó 5-0 al Fortuna Düsseldorf), sino también para no ver peligrar su clasificación para la próxima Liga de Campeones.

AFP • 31 May 2020 – 10:54 AM

