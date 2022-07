“Thor” la saca del parque

Si bien se le critican cosas a Marvel, así también hay que aplaudirle cuando hace las cosas bien. Y entre lo bien hecho está, junto con Disney como casa productora, la decisión de contratar a auteurs -cineastas con un estilo particular bien marcado en sus películas- para dirigir algunas de las producciones que componen el Marvel Cinematic Universe (MCU).

Entre estas están las de “Guardians of the Galaxy” (dirigidas por James Gunn), “Black Panther” (Ryan Coogler) y las últimas dos entregas de “Thor”, dirigidas por Taika Waititi.

“Thor: Love and Thunder”, uno de los estrenos más esperados de este verano y que llega a Puerto Rico, sigue a un “Thor” post-”Endgame”, comenzando la cinta con un divertido montaje de cómo el “dios del Trueno” se puso en forma. Al momento, “Thor” está junto a los “Guardians of the Galaxy”, tomando misiones en todas las galaxias, siempre y cuando estas paguen. Mientras buscaba un nuevo contrato, “Thor” se topa con “Gorr”, un ser que está matando a los dioses en todas las galaxias. El “dios del Trueno” reconoce a algunos de los dioses que “Gorr” ha asesinado, y es por esto que decide ir tras de él, en un camino que lo llevará a reencontrarse con “Jane Foster”, su viejo amor.

Chris Hemsworth nuevamente la saca del parque en Thor: Love and Thunder, demostrando su dote en la comedia. Natalie Portman también está fenomenal en su regreso como “Jane Foster”, personaje que en esta película tiene una nueva faceta como héroe. Luego de su ausencia en Thor: Ragnarok (2017), la actriz regresa a la pantalla grande, esta vez en el rol de “Mighty Thor”, una mujer que cuenta con las cualidades necesarias (dignidad, honor, nobleza, respeto) para levantar y poseer a “Mjolnir”, el martillo de guerra encantado de “Thor”. Así, “Mighty Thor” también es una diosa que comparte aquellos poderes de “Thor”: súper fuerza, velocidad, resistencia, durabilidad.

Christian Bale como “Gorr” es el otro highlight de la cinta. Bale tiene la habilidad de hacer a “Gorr” intimidante solamente con su presencia, no dependiendo del guion para ello. El veterano Russell Crowe también es parte del elenco, como “Zeus”, un rol que tiene poco tiempo en pantalla, pero se roba el show con cada segundo en escena, y termina siendo de lo mejor, sino lo mejor de la cinta.

“Thor: Love and Thunder”, sin duda, tiene el sello de Taika Waititi. Si no te gustó el humor de Thor: Ragnarok, pues te tengo malas noticias, porque el director neozelandés no le baja a la comedia en esta nueva entrega, haciendo de esta una aventura veraniega muy divertida. Su estilo brota, no solamente con su humor, también con su uso de música popular en varias escenas del filme. En esta ocasión, el soundtrack está compuesto de algunas canciones de la banda de rock Guns ‘n’ Roses, que acompaña a la banda sonora compuesta por Michael Giacchino.

Aún con una genial actuación de Christian Bale, lo más débil de la cinta termina siendo “Gorr, the God Butcher”, el villano del filme. Esta es una de las veces que siento que hay un villano en la película, solo porque es la fórmula de Marvel. Esto teniendo en cuenta que “Gorr” sale muy poco (estimando como 20 minutos en todo el filme). El villano casi no tiene desarrollo, y como personaje no tiene profundidad. El guion también se queda un poco corto con “Jane Foster”, pero no al nivel de “Gorr”.

“Thor: Love and Thunder” es el mayor acierto de Marvel en esta cuarta fase. Una cuarta fase que se ha tambaleado después de “Endgame”, cinta en la que algunos de los pilares del MCU se despidieron del mismo. Este acierto se debe, en gran parte, gracias a Taika Waititi, demostrando una vez más que los que están detrás de cámaras importan igual que los que están frente a ella a la hora de hacer un filme.

Genuinamente espero que Marvel siga tomando “riesgos” así, porque, como creo que ellos mismos han notado últimamente, los resultados de esto puede ser lo que marque la diferencia en su universo cinematográfico.