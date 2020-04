Thomas Müller seguirá en Bayern Múnich hasta 2023

Müller ha disputado cada partido liguero del Bayern esta temporada, pero no ha sido tomado en cuenta para la selección de Alemania desde que el técnico Joachim Löw declaró en marzo de 2019 que el jugador ya no entraba en sus planes.

“Llevo en el Bayern dos tercios de mi vida. Por ello no se puede decir que yo acompaño al club o ellos a mí. Luchamos el uno por el otro”, dijo Müller en un comunicado. “Este club no es otro patrón cualquiera para mí, es mi pasión. Estoy muy contento de poder estar dos años más aquí y lo daré todo, tanto en la cancha como fuera de ella”.

You May Also Like