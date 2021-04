Thibaut Courtois recibe un regalo muy especial del legendario quarterback de fútbol americano Tom Brady

El guardameta del conjunto blanco acompaña a la fotografía con el texto, “Gracias, Tom Brady, por el detalle y la dedicatoria. Es un honor viniendo del GOAT” , haciendo referencia al término estadounidense para referirse al mejor de todos los tiempos (Greatest Of All Time). El propio Brady comento la publicación de Courtois. “Un placer. Sigue con el gran trabajo” .

You May Also Like