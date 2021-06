TheGrefg se hace un test de Covid en directo y da positivo días después de ir al evento multitudinario de ‘influencers’ organizado por Ibai

Este lunes, TheGrefg comunicó que iba a hacerse un test rápido de Covid tras sentir algunos síntomas del virus, pero decidió hacerlo en directo para que todo el mundo viera el resultado, el cual esperaba y estaba casi convencido de que iba a ser negativo. Sin embargo, tanto el youtuber como sus suscriptores se llevaron una sorpresa cuando lo que salió en la prueba fue negativo.

El streamer, que tiene el récord de espectadores en Twitch, empezó su directo y procedió a introducirse el bastoncillo en sus fosas nasales. Aunque le costó hacerlo, pues no se atrevía a meterse el hisopo por la nariz, finalmente lo hizo, luego metió el palo en el líquido y echó su contenido en el test.

De repente, tras mirar fijamente y grabar la prueba, aparecieron dos líneas confirmando lo peor: tenía Covid. “No, ¿verdad? No. Hostia puta, que creo que es positivo. No, mi vida está sobrepasando algo que no puede…”, dijo titubeando mientras miraba las instrucciones del test. “Pero si yo estoy bien, tengo una tos tonta. Claro, es que a cada persona le afecta de una manera”.

Como sabéis, desde hace unos días tengo síntomas de COVID y muchos me habéis dicho que me pille un test rápido y me haga la prueba. Iba a hacerlo ahora pero si queréis, enchufo directo. Como salga positivo en stream, me muero claro. 👍🏻🙂 pic.twitter.com/j6TQqClUqE — TheGrefg =) (@TheGrefg) May 31, 2021

“Vale, estas mierdas pueden fallar, ¿verdad, gente?”, se preguntó, intentando refutar la mala noticia, aunque lo cierto es que, si es negativo es cuando puede haber fallado, pero es raro que se dé un falso positivo.

Entonces, el streamer quiso hacerse otra prueba, pues tenía más. “Esto es un positivo de la puta hostia, y yo solo he tenido un día de fiebre, que lo pasé medio mal. Y tampoco tan mal, estaba débil. No me lo puedo creer, ¿quién me lo ha pegado? Tengo tos, ¿vale?”, continuó consolándose.

Entonces, uno de sus suscriptores le recordó que tenía que avisar a los asistentes a La velada de Ibai, el evento multitudinario de influencers celebrado el pasado miércoles 26 de mayo en el que diferentes personalidades de internet españolas se enfrentaban en combates de boxeo.

“Es que a lo mejor lo he pillado allí. Da la coincidencia de que vengo de Barcelona y quiero dejar claro que en el evento se cumplieron todas las normas de seguridad, que nadie eche mierda por echar”, avisó. “¡Me cago en mi puta madre, en directo dando positivo y me cago en mi santa cabeza! ¡Que estaba deseando vacunarme!”, gritó después.

Su novia Gemma se hizo otro test en ese momento y dio negativo, pero TheGrefg volvió a hacerse una segunda prueba y dio positivo de nuevo. “Avisaré, tan pronto como termine el directo, a todo el mundo con el que he estado en contacto”, terminó diciendo.

Bueno, he leído la mayoría de opiniones sobre lo que ha pasado hoy, sean buenas o malas, de todo se aprende y os doy las gracias. Lo que me queda, desde mi posición, es estos días intentar transmitir la mejor y útil información sobre el COVID. Descansad 💙 — TheGrefg =) (@TheGrefg) May 31, 2021

Las reacciones de sus contactos estrechos

El youtuber se pronunció después en Twitter sobre lo sucedido y tras recibir varias críticas, y aseguró que se había puesto en contacto con sus allegados y que había estado aislado. Sin embargo, quien también se pronunciaron, algunos con ironía, fueron otros streamers que estuvieron en La velada de Ibai con él.

Lo bueno es que la velada de boxeo va a tener más impactos en televisión Lo malo es que nos van a insultar en telecinco — Ander Cortés (@andercortes) May 31, 2021

Grefg ha dado positivo en covid. Menos mal que fumé primero del porro que compartimos. Ante todo seguridad 💪🏻 — Jorge ‘Werlyb’ (@werlyb) May 31, 2021

Sin embargo, otros como Knekro sí optaron por críticas más duras y acusaron a TheGrefg de “no tener respeto a lo que está pasando” al hacerse la prueba en directo: “Lo siento, pero me pareces gilipollas haciendo eso, te has calentado haciendo eso”.