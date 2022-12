‘The Whale’, y un Brendan Fraser de 265 kilos, llegan a los cines de Estados Unidos

“The Whale” compartirá protagonismo en la cartelera de este fin de semana con “Empire of Light” , un drama escrito por Sam Mendes con Olivia Colman y Colin Firth en su reparto, y con el musical titulado “Roald Dahl´s Matilda The Musical” que adapta el clásico infantil bajo la dirección de Matthew Warchus.

Y es que el actor estadounidense, uno de los más populares de los años 90 por papeles como “George of the Jungle” o la trilogía “The Mummy” , sabe bien lo que es tener a su propia mente jugándole en contra.

You May Also Like