The Weeknd se une a Maluma y lanzan juntos el remix del tema del colombiano ‘Hawái’

The Weeknd sin duda es uno de los artistas del año. Gracias a su álbum After Hours,el canadiense ha copado las listas de éxito de medio mundo con temas como Blinding Lights o In Your Eyes. Lejos de relajarse, ahora el cantante apuesta por sumarse a Maluma en uno de los éxitos del colombiano.

Hawái Remix incorpora la voz de The Weeknd y en ella podemos ver al artista cantar el estribillo de la pegadiza canción en la lengua de Cervantes. La noticia de una colaboración entre ambos se daba a conocer el pasado jueves mediante una instantánea compartida por el canadiense en sus redes sociales.

Sin dar más explicaciones que la imagen, muchos de los seguidores de ambos intérpretes apostaban porque se trataría del remix de Hawáiy no se equivocaban. Este viernes se ha publicado la nueva versión junto a un videoclip que en pocas horas ha superado los 8 millones de visualizaciones en Youtube.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Weeknd (@theweeknd) el 4 Nov, 2020 a las 12:01 PST

Aunque lejos de los 425 millones de visualizaciones que tiene la versión original del colombiano lanzada en julio, el tema incluido en su álbum Papi Juancho, es uno de los grandes éxitos del año y la nueva versión ha sido ampliamente aplaudida por los seguidores de ambos artistas.

Desde su lanzamiento, la canción no ha estado exenta de polémica y es que han sido muchos los que han tachado este tema de machista. Por ello, han sido muchas las artistas que han lanzando su réplica al tema de Maluma obteniendo también el aplauso de millones de personas.

La española Beatriz Luengo o las cantantes Ninna o Betzabeth fueron solo algunas de las cantantes que versionaron el tema del artista latinoamericano cambiando el mensaje de la canción o haciendo una interpretación desde el punto de vista de la mujer.