The Weeknd protagoniza un singular medio tiempo del Super Bowl

Este intérprete alcanzó la popularidad con el éxito Can’t Feel My Face , incluida en su segundo álbum de estudio, Beauty Behind the Madness, que llegó al primer lugar de la lista Billboard 200 en 2015.

En un espectáculo, en el que el escenario principal no estaba en el campo de juego, brillaron los éxitos musicales de The Weeknd.

