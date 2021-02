The Weeknd brilló en un espectáculo del medio tiempo diferente

A diferencia de otros años, The Weeknd no estuvo acompañado por artistas invitados, siguiendo los pasos de Lady Gaga, quien estuvo sola también durante el espectáculo del medio tiempo en el Super Bowl LI .

The Weeknd sorprendió bajando al escenario con todo el elenco de bailarines, quienes llevaban gantes con luces para realizar una vistosa coreografía en el terreno de juego primero con “House of Balloons” y después al ritmo de “ Blinding Lights “, que de acuerdo a Spotify fue la canción más escuchada del 2020 con más de 1,500 millones de reproducciones, finalizando así su presentación.

Después bajó un poco el ritmo con “Save Your Tears” y “ Earned it “, de la película “Fifty Shades of Grey” y que lo hizo merecedor a un premio Grammy por mejor interpretación R&B.

A su regreso al escenario lo hizo entonando “ I Feel it Coming “, uno de sus mayores éxitos, aunque no tuvo la compañía de Daft Punk, con quienes colabora en el sencillo.

Cuando interpretó “ Can’t Feel My Face “, The Weeknd ingresó bajo el escenario a una sala cubierta de luces y espejos, donde lo acompañó un grupo de bailarines, quienes portaban máscaras.

You May Also Like