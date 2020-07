The Umbrella Academy: Razones por la que no puedes perderte esta nueva temporada

La trama no solo se desarrollará en Dallas, sino que también, tras los constantes viajes al pasado, se apreciará Dallas en los años 60 con la finalidad de despejar varias dudas y misterios de este particular grupo de superhéroes.

Nuevas aventuras, viajes en el tiempo y un sinfín de inesperados desenlaces se esperan en el estreno de esta segunda temporada de The Umbrella Academy por Netflix, plataforma streaming que siguen sumando historias que son del agrado de sus suscriptores y que tienen a la audiencia a la espera de nuevos e irreverentes episodios. Por eso, aquí te damos las razones por las que no debes perderte esta interesante trama creada por Steve Blackman y que muestra a una familia disfuncional y que está llena de poderes muy particulares.

