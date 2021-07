The Trust Project: Contra la desinformación, periodismo de confianza

Los sitios noticiosos que se comprometen con los principios de responsabilidad social, veracidad, imparcialidad e inclusión en las noticias se cercioran de tener políticas que respalden sus compromisos y así se lo demuestran al público. Una vez concluido el trabajo editorial, de diseño y de desarrollo, estos sitios se someten a una revisión de cumplimiento y, por último, son aprobados para usar el distintivo Trust Mark, que es un logotipo en forma de T que colocan en sus páginas. Entre nuestros socios noticiosos se cuentan grandes empresas como The Washington Post , The Globe and Mail , Hearst Television y Tegna , agencias de noticias como la Public News Service , periódicos nacionales tales como La Prensa y El Comercio , y medios regionales como El Periódico de Catalunya y A Gazeta , así como medios nativos digitales innovadores tal como Amazônia Real .

The Trust Project es una iniciativa de la periodista Sally Lehrman que promueve un periodismo íntegro, hecho desde la rigurosidad y la ética, en un momento de abundancia informativa y no siempre confiable.

