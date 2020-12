Banksy, el artista callejero cuya identidad es un misterio –se cree que es británico–, lleva años salpicando las ciudades de medio mundo en momentos clave con sus obras satíricas, de denuncia y de reflexión sobre la sociedad en la que vivimos. La guerra, la riqueza y la pobreza, la economía, el medioambiente o la globalización son algunos de sus temas recurrentes.

La exposición Banksy. The Street is a Canvas, que se inaugura este jueves en el Círculo de Bellas Artes de Madrid –hasta el 9 de mayo de 2021–, reúne más de 50 piezas de este creador inusual; muchas proceden de colecciones privadas internacionales. Una de esas obras es la famosísima Niña con globo, aquella que se autodestruyó por sorpresa después de ser vendida en 2018 en una subasta por más de un millón de euros.

Se trata de una serigrafía original de la misma serie que los visitantes podrán apreciar en vivo. Así como, entre otras, Love is in the air, Napalm y Big gold frame, en la que Banksy ironiza sobre el arte y su dimensión consumista. “¿De verdad alguien se toma en serio este tipo de arte?”, dice uno de los monigotes del lienzo; “Nunca subestimes el poder de un gran marco dorado”, dice el otro.

La muestra también incluye una instalación multimedia envolvente. Así, además de óleos, dibujos con spray, esténciles –se hacen con plantillas– y esculturas, hay fotografías y vídeos. “Queremos que cada visitante pueda resolver por sí mismo quién es realmente Banksy: ¿un genio o un gamberro?, ¿un provocador o un rebelde?“, comenta el comisario, Alexander Nachkebiya. La exhibición, como todas las demás, no está autorizada por el artista.