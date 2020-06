The Rolling Stones ponen música a ‘Ghost Light’, el videoclip del Royal Ballet británico sobre el confinamiento

El pasado año, Hamrick presentó en Nueva York (Estados Unidos) el espectáculo Porte Rouge, en el que ya mezclaba el ballet con el universo de los Stones, incluyendo temas míticos como Sympathy for the Devil.

El proyecto, señalan sus responsables, está destinado a recaudar fondos para Acting for Others , una red de ONG dedicada a ayudar a los trabajadores del teatro.

La canción Living in a Ghost Town de The Rolling Stones, inspirada en el confinamiento provocado por el coronavirus, sirve de banda sonora para un videoclip publicado por el Royal Ballet británico , en el que sus artistas bailan por calles vacías ante emblemáticos edificios culturales.

