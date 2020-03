The New York Times dice que España ha sido el país europeo que más tarde ha actuado contra el coronavirus

Dura crítica de uno de los diarios más prestigiosos del mundo, The New York Times, a la gestión que está haciendo el Gobierno de España de la crisis del coronavirus. El rotativo neoyorquino ha publicado un artículo titulado: “España se convierte en el último epicentro del coronavirus tras una respuesta vacilante”, en el que acusa al Ejecutivo de Sánchez de reaccionar tarde contra la pandemia.

