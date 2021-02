The Miz es nuevo Campeón WWE y planes de WrestleMania cambian | VIDEO

Editorial Mediotiempo

Tropicana Field, Tampa / 21.02.2021 20:54:06

¡Por eso amamos WWE! Siempre te pueden sorprender y justo eso lograron este domingo en Elimination Chamber, evento del que The Miz salió como nuevo Campeón de la compañía y ahora todo apunta a que él será el protagonista de uno de los eventos estelares de WrestleMania, cuando una hora antes se daba de cachetadas con Bad Bunny.

The Miz es nuevo campeón WWE

Poseedor del Maletín Money in the Bank desde octubre cuando se lo arrebató al ganador original, Otis, la estrella Awesome de WWE supo aprovechar perfectamente la ventaja de poder retar al monarca de su gusto en cualquier lugar y momento, encontrando a Drew McIntyre hecho polvo tras una brutal lucha dentro de la Cámara de la Eliminación.

También hay que mencionar el ataque de Bobby Lashley sobre McIntyre posterior al combate, descargando la ira de haber sido despojado del Título de los Estados Unidos y dejando abierta la línea para una historia que pueda desembocar en una lucha de Triple Amenaza en WM37 el próximo 10 y 11 de abril desde Tampa, Florida.

​Roman Reigns vs Edge en WrestleMania

Otra de las grandes noticias que Elimination Chamber dejó para el Universo de WWE es que uno de los eventos estelares de WrestleMania será Roman Reigns vs. Edge por el Campeonato Universal, esto luego de que The Rated R Superstar hiciera oficial el deseo de enfrentar a The Head of the Table al aplicarle una brutal Spear esta noche.

De a poco irá tomando forma la cartelera de WrestleMania 37, si bien antes habremos de vivir el evento Fastlane el domingo 21 de marzo para conocer con mayor claridad los planes de la compañía.

