The Match Champions for Charity: Tiger Woods y Peyton Manning vs. Phil Mickelson y Tom Brady, resumen y resultado The Match: Champions for Charity

The Match Champions for Charity

Hasta aqu las acciones sobre The Match: Champions for Charity, Peyton Manning y Tiger Woods se llevaron el triunfo por uno arriba. Aunque el tiro letal fue de Tom Brady. Adems Mickelson dej buenas impresiones pese al mal tiempo.

En un evento que logr el objetivo de donar frente al coronavirus, las emociones no pasaron desapercibidas. Recuerda que puedes seguir las mejores acciones del deporte por MARCA Claro.

Decimooctavo hoyo | SE ACAB! Tiger Woods y Peyton Manning cumplen los pronsticos y se llevan el triunfo en el Match: Champions for the Charity. Con un hoyo de ventaja, victoria fue para ellos.

Decimooctavo hoyo | Llegamos a la etapa final, Phil y Tom se niegan a morir. Mientras que Peyton y Woods estn mas que seguros y simplmente se encomiendan a cerrar con broche de oro.

Decimosptimo hoyo | LO DEJ IR! Brady no pudo emparejar el juego, el hoyo termina igualado y nos vamos al ltimo de la tarde. Todo apunta a que ser victoria de Tiger con Peyton.

Decimosptimo hoyo | En este hoyo que exige golpes largos, inician Brady y Manning. Luego es el turno de Tiger y Mickelson quienes de inmediato se instalan en el green. No hay tregua en este juego amistoso.

Decimosexto hoyo | Peyton no pudo llevarse el hoyo! Mickleson no corre riesgos y acierta con el putter. De nueva cuenta hay un empate y entramos al hoyo 17. Qu ocurrir?

Decimosexto hoyo | Russel Wilson donar 300 mil paquetes alimenticios! Durante el decimosexto, el QB de los Seahawks le apost a los participantes que se acercaran al green en el primer tiro, fue incrementando la apuesta hasta que lleg a los 300 mil. GRAN ACCIN PARA AYUDAR CONTRA LA PANDEMIA!

Decimoquinto hoyo | Brady no logr realizar el birdie pero Manning desperdici la oportunidad de llevarse el hoyo. Mickelson no erra y logra araar el empate en el 15. la ventaja sigue para Tiger y peyton por uno.

Decimoquinto hoyo | El juego toma velocidad gracias a las colocaciones excelsas de Woods y Mickelson, el green est a la vista pero depender de los mariscales para determinar al ganador de esta batalla.

En varias ocasiones ha dejado ir la oportunidad de llevarse el hoyo, su reaccin de no poder consumar la embocada, lo describe a la perfeccin.

Decimocuarto hoyo | VAYA FORMA DE RECORTAR DISTANCIA! Brady no puede con el putter, pero Peyton tambin se pasa en la oportunidad para empatar el hoyo. De forma inverosmil Phil y Tom se adjudican el 14. Estn a uno de igualar.

Decimocuarto hoyo | Mickelson deja en el green con muy buena colocacin a Brady quien teiene todo para lllevarse este hoyo.

Decimocuarto hoyo | DON TIGER WOODS! Un golpazo de primer nivel a la bola para dejar todo en el fairway; buena posicin.

Decimotercer hoyo | LO TUVO PHIL! Mickelson err con el putter y no logr asegurar la victoria en este desafo. Termin igualado.

Decimotercer hoyo | La lluvia aprieta en el campo de golf y aqu es donde la estrategia comienza a modificarse. El viento sopla an ms fuerte y complica los clculos. Se ve difcil que alguien pueda llevar el hoyo en esta tempestad.

Dcimotercer hoyo | Ahora las acciones se desenvuelven en un hoyo muy complicado. Tiger y Phil aprovechan para lucir los tiros largos. Sin embargo, Peyton deber salir del bnker, Brady qued en un lugar ms cmo del fairway.

Duodcimo hoyo | Brady no pudo con el putt en el green y se qued muy cerca de conquistar el hoyo. Queda empatado y se mantienen por dos ariba Tiger y Peyton.

Duodcimo hoyo | Phil Mickelson se queda a cinco pies de embocar, mientras que el tiro de Tiger qued a unos ocho pies. Ser en el green con el putt donde se decida al ganador.

Dcimo primer hoyo | BRADY! No falla con el putt y la pareja gana un hoyo por primera vez en la tarde con un bonito eagle. Arriba Manning y Woods por dos.

Dcimo primer hoyo | Las parejas eligen combinaciones para alternarse en los hoyos, Peyton logra adentrarse al green; peor Mickelson con Brady estn ms cerca de embocar.

Dcimo hoyo | Woods no logra hacer el birdie, se conforman con el par. El hoyo termina igualado y Peyton con su compaero siguen al frente por tres.

Dcimo hoyo | En buena posicin los competidores, pero la ventaja para llevarse el hoyo es de Peyton y Tiger.

Dcimo hoyo | Entramos en un desafo muy complejo; peor como siempre Woods luce impecable y est en el camino correcto. Mickelson no se qued atrs y tambin logr buena posicin. Brady parece que est en un despertar.

Noveno hoyo | Mickelson lo dej ir! Phil tena para ganar, pero no pudo embocar en el primer intento y se tuvo que conformar con que terminara igualado. Peyton y Woods siguen arriba por tres.

Noveno hoyo | Peyton Manning batalla para salir de roaf en el segundo golpe y lo consigue con xito, ahora se encuentra cerca del green. mientras que Tiger logra escaparse del bnker.

Noveno hoyo | Estamos en noveno de 18, Tiger Woods conduce de gran manera hacia el fairway. Minetras que Brady no tiene tanta suerte, sin embargo no queda en un terreno tan comprometido.

Octavo hoyo | NO CEDEN MS TERRENO”! Mickelson provoco que el hoyo quedara igualado como el sptimo. Pese a ello Tiger y Peyton llegan a la mitad estando arriba por tres.

Octavo hoyo | Peyton colocado en buena posicin dentro del grren, podra ser quien se adjudique el hoyo.

Octavo hoyo | Vaya bocanada de aire para que Phil Mickleson inicia inspirado en el octavo y se acerca a la embocada en un par 3.

Sptimo hoyo | Woods y Peyton no pudieron llevarse el sptimo hoyo pero se mantienen tres arriba. Mientras tanto Brady sigue impactado por lo que acaba de realizar no da crdito.

Sptimo hoyo | TOM BRADY! Acaba de hacer el golpe del juego. Creo que alguien donar 100 mil dlares, vaya tiro. Empat el hoyo en ese momento con el birdie.

Sptimo hoyo | Creen que lo logre Tom Brady? Brooks Koepka asegur que donar 100 mil dlares si el quarterback logra un par al menos en los primeros nueve hoyos. Estamos en el stptimo.

Sexto hoyo | PEYTOOOOON! Manning logr el par en el sexto hoyo y junto con Tiger ya estn tres arriba de Phi y Brady. Tom sigue muy errtico y no encuentra la maana para embocar la bola cuando ms ha estado cerca de lograrlo.

Sexto hoyo | Tiger Woods con un par de golpes potentes ha logrado buena posicin dentro del campo. Brady batall para salir de la calle. En un desafo largo, los competidores se encuentran en el green.

Quinto hoyo | Tiger sigue demostrando que anda en mejor forma hoy, su rendimiento le lleva a que el equipo con Manning se mantenga por encima de Phil y Brady por dos. Este hoyo qued igualado. Tom no anda fino hoy!

Quinto hoyo | Tiger eligi para este hoyo el hierro 4 mientras que Mickelson estn con un 6. Ahora es Woods quien tinee posibilidades de adjudicarse el birdie si no hay mayores complicaciones.

Quinto hoyo | Entramos al quinto desafo donde, solo est permitido usar un palo. De entrada Brady se encuentra e problemas luego de que su bola se fuera hasta el agua.

Cuarto hoyo | MANNING! El ex de los Colts consigue el bridie y la bina con Tiger Woods vuelve a sonrer. Se complica el panorama para Phil Mickelson y Tom Brady,

Cuarto hoyo | BRADY EST NERVIOSO! El mariscal de Tampa Bay mand la bola prcticamente hasta la calle. Mientras que Manning y Tiger logran una buena posicin y se adentran en el green. Phil se queda en el en el fairway. Es un hoyo de 155 yardas, mucho ms corto que el pasado de 545.

Tercer hoyo | Tiger y Peyton se llevan el tercer hoyo,Woods logr el birdie, suficiente para que Mickelson como Brady no pudieran hacer nada. Ocurrir lo mismo en cuarto hoyo?

Tercer hoyo | Woods se encamina a ganar el tercer hoyo, con el mismo nmero de golpes est cerca de lograrlo. Peyton y Brady ya agotaron las esperanzas del birdie.

Tercer hoyo | Manning y Mickelson logran salir del rough y calle para colocarse en el fairway; pero en su golpe, Brady termina en el otro extremo del bnker. Luego Woods, quien tena mejor ubicacin, casi se acerca al green pero termina realizando un tiro muy fuerte que lo aleja.

Tercer hoyo | INCREBLE! Solo Tiger logra enviar la bola al fairway en el primer golpe. Tanto Phil como Manning y Brady cayeron en zonas cercanas a los arbustos. Parece que alguien podra declarar una bola injugable por la posicin, pero veremos qu sucede.

Segundo hoyo | De nueva cuenta, se acuerda un empate. Luego de que no se pudiera obtener un birdie, lo mejor que cada pareja logr obtener fue un par; as que no hay nada para nadie en esta ocasin.

Segundo hoyo | Brady llega a los cuatro tiros para posicionarse en el green. Mientras que la pareja de Woods y Peyton estn en la misma zona pero con menos golpes. Ahora Mikelson logra quedarse muy cerca del hoyo con un buen golpeo. Todo est en manos de Tiger y Peyton para ganar el segundo.

Segundo hoyo | Magistral swing de Tiger! La dupla conformada por Woods y Peyton arranca con el pie derecho desde el tee y evitan caer en el rough.Phil Mickelson qued con algunas complicaciones tras caer en la arena.

Primer hoyo | Se terminan las acciones en el primer hoyo, las parejas acaban igualadas, luego de que Woods alcanzara a obtener el tie, tras el tiro de Mickelson. Ambos equipos decidieron dividir el hoyo. Guarden los putters, que nos vamos al segundo. La tarjeta se sell con el par.

Primer hoyo | Los cuatro golfistas se encuentran colocados en el green. Tiger estuvo a nada de llevarse el birdie pero se qued muy cerca, lo mismo ha ocurrido con Phil y Brady. El mariscal de los Bucs atento a los consejos de Mickelson. Luego Peyon no udo enviarla al hoyo en su oportunidad.

Primer hoyo | Mientras disputan el primer hoy, Eli Manning aprovech para contestarle a su hermano. “No siempre puedo estar llevando al equipo”; escribi en su ecuenta de Twitter.

Primer hoyo | Tom Brady golpea muy fuerte y su bola termina en la trampa de arean. Luego Manning no tiene suerte en el inicio, su bola queda embocada cerca de un arbusto. Recordemos que el primer hoyo es un par cuatro.

Despus de lidiar con el clima comienza el duelo de leyendas. Primero Mickelson quien tras golpear la bola, termina muy cerca de la trampa de arena. Posteriormente Woods realiza un tiro muy favorable.

Durante el calentamiento Peyton Manning no dud en hablar de los mariscales que han derrotado en el emparrillado a Tom Brady. Asegur que hubiera llamado como caddie a Nick Foles o su hermano Eli.

Durante la prctica previo al inicio de las rondas, una fuerte lluvia se ha hecho presente en el campo y los vientos lucen muy comprometedores. La leyenda Tiger Woods ha dejado en claro que hasta el mometo “las condiciones son malas”.

Este domingo el golf se vestir de gala para recuadrar fondos durante la lucha contra el coronavirus, Tiger Woods y Peyton Manning se medirn ante Phil Mickelson y Tom Brady en el Medalist Golf Club de Hobe Sound, Florida con el objetivo de juntar alrededor de 20 millones de dlares.

Las apuestas ponen como favorito a Woods y Manning, aunque Brady tiene antecedentes bastante interesantes como participante de golf y junto a Mickleson promete un buen espectculo.

No te pierdas todas las acciones y el minuto a minuto sobre The Match: Champions for Charity por MARCA Claro.