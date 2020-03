‘The Mandalorian’ se estrena hoy en abierto… y te dará los motivos para suscribirte (¡por fin!) a Disney+

– Un cazador mandaloriano, el protagonista. Si no estás familiarizado con el universo Star Wars, probablemente no tengas mucha relación con este término, pero, tranquilo, te explicamos: los mandalorianos son mercenarios que, por una cantidad de dinero importante, hacen cualquier cosa . Sin embargo, para que haya trama, la vida de este en concreto dará un giro de 180º cuando se cruce en su camino el adorable Baby Yoda que ya ha robado el corazón a muchos usuarios en redes… y que le va a complicar (un poquito) sus planes de cazarrecompensas.

Los seguidores del Universo Star Wars están de celebración este 20 de marzo. Y no, no es porque sea el día mundial de esta saga, ni el del orgullo friki. Esta exaltación está provocada porque, esta noche, Cuatro emite el episodio número uno de The Mandalorian y, después, la película El despertar de la fuerza, por lo que podremos disfrutar de una noche galáctica.Cabe destacar que es la primera serie de la saga de la Guerra de las Galaxias y su estreno internacional obtuvo muy buenas críticas.

