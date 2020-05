The Last Dance: Sam Smith estalla contra Michael Jordan: “The Last Dance est maquillado y es mentira”

“Lo de las pizzas no tena ningn sentido. Haba algunas cosas ms, pero sobre todo el final es una mentira descarada. Volvi y luego se fue cuando no deba hacerlo, y pretende que se crea que le forzaron a irse? Quin fuerza a Jordan a hacer cualquier cosa? La mentira es evidente, pero bueno… es parte de la mstica de Michael”.

“Hay varias cosas en el documental que, por lo que s, o las ha maquillado o directamente las ha falseado. No eran cosas importantes, pero me son como a estas pelculas para televisin que suelen recalcar que estn basados en hechos reales. Eso es lo que ha sido, algo basado una historia real”.

La polmica que surgi tras el documental de The Last Dance sigue creciendo. Las criticas de excompaeros y personajes que vivieron la era dorada de los Chicago Bulls junto a Michael Jordan no paran al aseverar que todo est contado a favor de exjugador.

The Last Dance

