The Last Dance: Otra mentira de Michael Jordan en The Last Dance

The Last Dance

La vida de Michael Jordan con los Chicago Bulls ofreci un maravilloso documental llamado ‘The Last Dance’. Hay quien admira lo hecho por Jordan, pero tambin hay detractores por su manera de ser y su hambre competitiva.

En esta ocasin, un protagonista ha desmentido algo dicho por Jordan en la serie. Se trata de Steve Kerr, actual entrenador de los Golden State Warriors, y quien asegur, en el podcast Green Light de Chris Long, que Michael minti al decir que le haba pedido perdn tras su encontronazo.

El exjugador afirm que “tengo otra sensacin sobre ese episodio. Recuerdo que Phil Jackson subi a su oficina porque tena que atender una llamada de la NBA, y ah fue cuando peleamos. Entonces, Phil baj para ver qu estaba pasando. Recuerdo que se acerc a m y me dijo: ‘Vas a tener que arreglar eso’. Y yo respond: ‘Mi ojo o mi relacin con Michael?’“.

Durante un entrenamiento de los Bulls, Jackson empez a cobrar algunas faltas que, en la mirada del 23, no eran, por lo que minutos despus quiso demostrar lo que s era una clara infraccin, cuando Steve se diriga a una bandeja sencilla: “Esa es una maldita falta”, exclam Jordan, lo que termin con un puetazo por parte de Steve, a lo que Mike respondi con otro en el ojo del base.

En uno de los captulos finales de The Last Dance, Jordan confes que l mismo le pidi perdn a su compaero por dicho golpe, no obstante, nuevamente una voz sale a desmentir a Su Majestad, dejndolo mal posicionado y haciendo dejar en claro que no todo fue color de rosa en dicha documental.