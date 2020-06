‘The Guardian’ alaba en un artículo el comportamiento de los españoles frente al coronavirus

Giles Tremlett no es elogioso con el Gobierno: “La primera respuesta del Gobierno de coalición de izquierdas del presidente Pedro Sánchez fue pobre . No se tomaron la amenaza suficientemente en serio, y actuaron tarde”. Recuerda Tremlett que España es un país de “abrazadores” y “besadores”, lo que sumado a que la mayoría de la población se concentra en ciudades, fue clave para la rápida difusión del virus.

Un artículo en el diario británico The Guardian se ha mostrado elogioso con la actitud de los ciudadanos españoles durante la pandemia de coronavirus. Firmado por el corresponsal Giles Tremlett, el artículo se pregunta si la llegada de los turistas británicos no servirá para deshacer el trabajo hecho hasta ahora.

You May Also Like