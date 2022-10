The Grefg presume de su gran cambio físico en la portada de Men’s Health tranformado en Kratos, el héroe de ‘God of War’

Esta promoción le ha forzado a algo que, según ha revelado, lleva años rondando su cabeza. “ ¿Quién me iba a decir a mí hace cuatro meses con un 27% de grasa y que no salía nunca de habitación que iba a estar aquí? “, se ha preguntado orgulloso.

Sin embargo, protagonizar la portada de la revista sin camiseta no fue lo que le llevó a aceptar el reto. Fue una propuesta de su mánager y del PlayStation de transformarse físicamente en uno de sus personajes favoritos, Kratos , con motivo del estreno de God of War: Ragnarok .

