The Economist fija recuperación del PIB en 11% en 2021

“Anticipamos que los ingresos se mantengan por debajo de los niveles de 2019 hasta que se produzca la recuperación que se afianza en 2022-23. Las capacidades de recaudación de ingresos son débiles y los esfuerzos para desarrollarlas no parecen ser una prioridad”, indican los analista de The Economist. Otro reto para Cortizo será controlar el déficit del sector público no financiero que para este año se calcula en 7.5%.

Pero no todas son buenas noticias, para The Economist, la baja recaudación de impuestos continuará siendo el talón de Áquiles de la administración de Laurentino Cortizo.

