The Children’s Place anuncia el cierre de tiendas

En Puerto Rico, la cadena opera seis tiendas: Plaza Las Américas, Reville Town Center en Bayamón, Trujillo Alto, Las Catalinas Mall en Caguas, Plaza del Norte en Hatillo y Premium Outlets en Barceloneta. Empleados entrevistados, que prefirieron no ser identificados, dijeron que la compañía no les ha notificado cuándo reabrirá sus puertas. Tampoco le ha informado a los centros comerciales.

The Children’s Place, especializada en ropa y accesorios para los pequeños, no ha anunciado todavía cuáles serán las tiendas que van a cerrar, pero Elfers señaló que aquellas cuyos contratos estén por expirar o hayan vencido son candidatas a ello. Desde el 2013, la empresa ha cerrado 275 tiendas.

Decenas de tiendas han reabierto sus puertas tras el cierre forzoso por la pandemia del COVID-19 , pero todavía hay algunas que no han indicado cuándo lo harán. En este último grupo figura la cadena The Children’s Place , que pese a que ha reanudado operaciones en algunas ciudades estadounidenses aún mantiene la mayoría de sus establecimientos cerrados, incluyendo los de Puerto Rico.

