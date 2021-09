‘The Bridge’, una reflexión sobre la pandemia que Sting lanzará en noviembre

Sting publicará el próximo 19 de noviembre un nuevo disco de estudio titulado The Bridge, del que en las últimas horas es posible ya escuchar en plataformas digitales el tema de anticipo If It’s Love.

Universal Music ha confirmado en nota de prensa que el nuevo álbum muestra “una variedad de estilos y géneros” que han sido habituales en su carrera (rock n’roll, jazz, folk y música clásica) y versa, a raíz de la pandemia, sobre “la pérdida personal, la separación, la alteración, el confinamiento y la extraordinaria agitación social y política del momento”.

“Estas canciones están entre un lugar y otro, entre un estado mental y otro, entre la vida y la muerte, entre relaciones. Entre pandemias, entre eras; políticamente, socialmente y sociológicamente, todos estamos atascados en medio de algo. Necesitamos un puente”, ha explicado el artista en declaraciones recogidas por la discográfica.

Se ha informado asimismo del repertorio, formado por el pop-rock de Rushing Water y el nuevo indie-pop de la citada If It’s Love, la “ardiente” balada electrónica Loving You y la romántica For Her Love, que es en palabras de Universal una “evocación del clásico periodo de Sting de Fields of Gold“.

El listado de canciones se completa con The Hills On The Border, Captain Bateman, The Book of Numbers, Harmony Road y The Bells of St. Thomas, fruto de la colaboración del músico británico con su guitarrista y mano derecha e izquierda, Dominic Miller.

Además, la edición del disco en los formatos de CD y vinilo deluxe incluirá algunos temas extra: Waters of Tyne, Captain Bateman’s Basement y la versión del clásico (Sittin’ on) The Dock of the Bay.

Producido por el propio Sting junto a Martin Kierszenbaum, fue compuesto y grabado durante el confinamiento en el propio estudio de Sting, con la asistencia “a distancia” de un grupo de músicos de su círculo: el propio Miller (guitarra), Josh Freese (batería), Branford Marsalis (saxo), Manu Katché (batería), Kierszenbaum (teclados), Fred Renaudin (sintetizador) y coros de Melissa Musique, Gene Noble, Jo Lawry y Laila Biali.

Su salida al mercado llegará poco después de que Sting retome su vida en los escenarios, lo cual tendrá lugar con una actuación en Sicilia el 27 de septiembre, al que seguirán otros conciertos como el del histórico Odeon de Herodes Atticus de Atenas el día 30 de ese mes.

Posteriormente, a finales de octubre, está previsto que inicie su estancia estable con Las Vegas con el espectáculo My Songs: The Las Vegas Residency en el Colosseum del Caesars Palace con un compendio de sus canciones.

The Bridge tomará el relevo a: Duets (2020), en el que recopilaba sus duetos más celebres, así como a My Songs (2019), en el que retomaba algunas de sus viejas canciones, y a los discos 44/876 (2018), que creó junto a Shaggy, y 57th & 9th (2016), que supuso su retorno a la música rock después de 13 años alejado de ese estilo.

Nacido Gordon Thomas Sumner (Wallsent, 1951), el británico saltó a la popularidad como miembro de The Police, banda que a partir de 1976 acuñó un estilo singular, cruce de caminos entre el punk, el reggae y el jazz.

En 1985 dio comienzo con el disco The Dream of the Blue Turtles a una carrera en solitario que continúa hasta el presente y que le ha permitido acumular 17 premios Grammy, entre otros reconocimientos, y unas ventas acumuladas entre ambas etapas de más de 100 millones de discos.