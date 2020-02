The Black Crowes anuncian concierto en el WiZink Center el 12 de noviembre

Sin embargo, en este año 2020 se celebran los treinta años de ‘Shake Your Money Maker’ y eso ha propiciado el regreso de una de las bandas de rock más importantes de la historia. “Estoy emocionado y agradecido de volver a tocar junto a mi hermano para celebrar la música que creamos. ¡Larga vida al Rock n’ Roll y a The Black Crowes!”, apunta el vocalista Chris Robinson, mientras el guitarrista Rich Robinson, añade: “Me siento feliz de volver a tener a mi hermano en mi vida. Volver a tocar el primer disco que compusimos cuando éramos jóvenes es un regalo”.

