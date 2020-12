The best 2020 | Robert Lewandowski, mejor jugador del mundo

El The Best de Lewandowski tiene además un valor añadido al no haber Balón de Oro de la campaña pasada. Las discretas campañas del Barça y la Juve en Europa han allanado el camino al delantero de un Bayern, que se coronó en la Bundesliga y la Champions League , derrotando al PSG en la final.

Robert Lewandowski se impuso a Leo Messi y Cristiano Ronaldo . El jugador del Bayern se llevó el premio The Best al mejor jugador del mundo correspondiente a la temporada 2019-20. El jugador polaco de 32 recibe así el reconocimiento de la FIFA , sucediendo a Messi, que se alzó con el galardón el año pasado.

