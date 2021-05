Texas prohíbe el aborto después de seis semanas y permite que cualquiera denuncie a los médicos por practicarlo

El grupo por los derechos reproductivos Avow Texas ha criticado duramente la ley, asegurando que “abre la puerta al acoso judicial y a demandas frívolas que cierren clínicas por todo el Estado”. Además, defienden que el texto legal es tan vago que “permitiría denunciar a cualquiera que done o sea voluntario en fondos de aborto o en organizaciones sin ánimo de lucro como la nuestra”, ya que no sólo se enfoca en los médicos y las clínicas sino que permite perseguir a “cualquiera que ayude o permita” practicar un aborto más allá de la sexta semana. “Incluyendo familiares que presten dinero a una paciente o hasta a alguien que proporcione la dirección de una clínica “, denuncian.

La norma prohíbe el aborto una vez que el corazón del feto comience a latir , lo que usualmente ocurre hacia la sexta semana de embarazo, un momento en el que muchas mujeres pueden no conocer aún su estado. Además, no permite excepciones en caso de violación ni de incesto.

You May Also Like