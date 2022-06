Texas: Hallados 46 migrantes muertos en un tráiler en San Antonio | Internacional

Chris Magnus, el comisionado a cargo de la frontera, había alertado recientemente del peligro que representa hacer el cruce a Estados Unidos en este momento del año. “El territorio es extremo, la ola de calor del verano es severa y los kilómetros de desierto que los migrantes deben cruzar tras pasar la frontera no perdonan. Nuestro mensaje a quienes quieren intentar entrar de manera ilegal a Estados Unidos es el mismo: no hagan un camino peligroso solo para ser enviados de vuelta”, afirmó el funcionario en un memorando. Para casi medio centenar de personas, este ha sido el último viaje al norte.

Los cuerpos de 46 migrantes muertos han sido encontrados la tarde de este lunes en la caja de un tráiler abandonado al suroeste de San Antonio, Texas. El macabro hallazgo ha sido confirmado por las autoridades locales. “Uno no viene a trabajar esperando abrir la puerta de un camión y toparse con una pila de personas muertas”, ha dicho esta noche Charles Hood, el jefe de bomberos, en una conferencia de prensa. Hood ha asegurado que las personas encerradas en la caja no tenían agua ni aire acondicionado en una entidad que vivió una ola de calor a lo largo del fin de semana. Los servicios de emergencia rescataron a 16 personas, 12 adultos y 4 menores de edad, quienes estaban conscientes a la hora de ser trasladados a hospitales de la ciudad, a 250 kilómetros de la frontera con México.

