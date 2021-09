Texas, el epicentro de la guerra contra el aborto en Estados Unidos | Sociedad

El gobernador Abbott también decretó a inicios de la pandemia la suspensión de toda intervención quirúrgica que no fuera “inmediatamente necesaria”, lo que se tradujo en una suspensión casi total de los abortos por algo más de un mes. Whole Woman’s Health tuvo que cancelar 200 citas en ese periodo. Todos estos intentos a lo largo de los años han tenido éxito. El Estado pasó de tener 72.470 abortos en 2011 a 55.400 en 2017, de acuerdo al Instituto Guttmacher, especializado en derechos reproductivos.

La clínica frente a la que González eleva sus plegarias está desierta. Estos sitios se han convertido en la escenografía de la guerra que los conservadores han emprendido contra el cuerpo de las mujeres. En la puerta de la Whole Women’s Health hay un cartel que se ve obligado a explicar que “el aborto todavía es legal en Texas”. La organización litigó para que la Corte Suprema frenara su entrada en vigor, pero la mayoría de jueces conservadores evitaron bloquearla el martes. “Es una de las prohibiciones del aborto más extremas, radicales e injustas que haya visto este país. La ley no representa a la mayoría de los tejanos y es sencillamente inconstitucional”, informa la clínica a sus pacientes. Junto a esta comunicación, otro letrero impide entrar a la clínica armado, una de las libertades avaladas en el Estado.

You May Also Like