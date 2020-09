¡Teta a libre demanda! Recomienda Delany Precilla

Lo segundo es mucha agua, pero no un poquito: “Mucha agua, mínimo 3litros diario, té en ayunas variado según lo que tenga en el momento, he comido normal, cero dieta, dando pecho necesitamos alimentarnos muy bien así que muchos nutrientes. A la semana me puse faja con tabla”, explicó la presentadora de la agenda cultural de SerTV.

You May Also Like