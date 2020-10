Testimonio de perseverancia | La Prensa Panamá

“Siempre pienso que la tarea de un médico debe ser marcada por el liderazgo dentro de una comunidad. Yo no quiero simplemente trabajar en un consultorio de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., yo quiero ser una médica que se involucre con sus pacientes y los ayude a educarse para cuidar su salud”, dijo.

“Recuerdo que me costaban mucho las materias que tenían que ver con la física o la química. (…) Estas dificultades me enseñaron la importancia de estudiar aún más y decirle no a otras cosas como fiestas y actividades”, aseguró.

