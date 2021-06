Testigo protegido revela el misterioso rostro de ‘Águia’

Según la Fiscalía Especial Anticorrupción, existen órdenes de pago que, si bien no fueron transferidas a cuentas propias de Martinelli, “era este su destinatario final, y es que, precisamente, el lavado de activos intenta, a través de actividades y procedimientos, introducir dinero de procedencia ilícita en el ciclo de la economía legal y su principal finalidad es la de ocultar no sólo su origen, sino a su beneficiario final”.

You May Also Like