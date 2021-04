Teslas viajando a 50 km/h en un túnel: el primer vistazo al sistema de transporte subterráneo de Elon Musk en Las Vegas (VIDEOS)

El año pasado The Boring Company señaló que este sistema de transporte funcionaría a velocidades de hasta 250 kilómetros por hora. Asimismo, Musk afirmó que el túnel es “mucho más sofisticado” de lo que parece en fotos y videos conceptuales. No obstante, es posible que el proyecto no esté a la altura de las expectativas.

