Tesla ya no aceptará como forma de pago la criptomoneda

No obstante, el medioambiental es un problema -y muy real- en el ecosistema de las criptomonedas en general y del Bitcoin en particular. El Cambridge Bitcoin Electricity Consumptiom Index (CBECI) afirma que el minado de la moneda digital consume alrededor de 120,37 teravatios por hora (TWh) al año , lo que supone un gasto mayor que Países Bajos o Emiratos Árabes Unidos -110,68 TWh y 119,45 TWh por año, respectivamente- y casi lo mismo que gastan Argentina -125,03 TWh por año- o Noruega -124,13 TWh por año-.

You May Also Like