Tesla: 4 cosas locas que le acaban de pasar a la empresa de Elon Musk

A pesar de perder alrededor de US$ 100.000 millones en capitalización de mercado desde entonces, Tesla todavía vale más que Toyota, Disney y Coca-Cola. «En pocas palabras, que Tesla no entre en el S&P 500 dejará intrigados a los alcistas que lo veían como prácticamente un hecho dado que se cumplieron todos los parámetros», escribieron los analistas de Wedbush en una nota.

El 1 de septiembre, Tesla anunció planes para vender hasta alrededor de US$ 5.000 millones en nuevas acciones, un día después de dividirlas, lo que redujo el precio de cada acción en un quinto. Días después, el 8 de septiembre, anunció que había completado esa venta. No se reveló el número exacto de acciones vendidas y, por lo tanto, el precio promedio de cada venta.

