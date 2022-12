¡Terror en Justo & Bueno! Trabajadores denuncian el calvario que tuvieron que soportar

Trabajadores de Justo & Bueno denunciaron las precarias situaciones laborales a las que debían someterse para no perder su empleo.

Pablo Remice, quien lideró este jueves una conferencia de prensa, reveló que la empresa les hacía los descuentos del seguro y no le pagaba a la Caja de Seguro Social. De igual forma descontaba los compromisos privados (hipotecas, entre otros), pero no desembolsaba a las entidades bancarias los montos correspondientes.

Remice narró que atravesó por una complicación de salud, sin embargo, la atención médica en la CSS le fue negada debido al impago de las cuotas.

“Llevamos un año sin seguro social y aun así nos hacían los descuentos. Estuve mal y no me atendieron. Tengo una deuda con el banco gracias a que la empresa me descontaba mi vivienda y no hacía los pagos”, recalcó.

El afectado expresó la indignación que sintió cuando fue a las oficinas de Justo & Bueno en busca de respuestas y la jefa de recursos humanos le dijo que los pagos no eran seguros, pero que igual tenía que seguir descontando.

Los empleados no solo atravesaron por un calvario administrativo, también físicamente sintieron el impacto.

“Nos hacían ir a laborar sin luz, pasando calor. No teníamos cómo calentar la comida, si no cumplíamos nos amenazaban”, dijo Remice.

El temor de los trabajadores es que la empresa se marche del país y no cumpla con las prestaciones correspondientes. Algunas víctimas residen en el interior y no pueden movilizarse a la capital a pelear por sus derechos.

La semana pasada Inversiones El Encanto S.A., quien trataría de rescatar a Justo & Bueno, anunció que el plan no era viable, por lo que anunciaban su cierre definitivo.

***Con información de Francisco Paz.

