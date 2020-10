Terror en Francia reaviva debate sobre derecho a ofender (Análisis)

Mondon dice: «Si no comenzamos a discutir los problemas sociales más amplios que enfrenta Francia, permitimos la narrativa de dos Francias: musulmanes por un lado; franceses por el otro. Y ese tipo de división no solo es incorrecta, sino exactamente lo que los terroristas quieren».

Por otro lado, cuando el Estado defiende las expresiones de opinión groseras, provocadoras u odiosas, se corre el riesgo de fomentar el sesgo contra la mayoría de los musulmanes franceses, que no son extremistas y no apoyan el terrorismo.

«El problema para Francia es cuando la gente comienza a fingir que el derecho de Charlie Hebdo a ofender es un barómetro de identidad nacional. Básicamente prohíbe un punto de vista e implica que si no apoyas a Charlie Hebdo, no eres completamente francés».

