¡Terrible noticia! Revelan resultados de los exámenes del delantero Enner Valencia ¿Podrá estar ante Senegal?

2022-11-25

El punto negativo del empate 1-1 de Ecuador ante Países Bajos fue la salida en camilla de Enner Valencia, capitán y goleador de La Tri.

La pregunta que surgió inmediatamente fue ¿Jugará el próximo partido ante Senegal?. Ese cuestionamiento fue respondido por el propio delantero en la zona mixta del estadio Internacional Khalifa tras el compromiso.

“Me hice pruebas y me salió que tengo un esguince en la rodilla y eso me está molestando un poco. He jugado hoy con el esguince, he jugado con un poco de dolor. Lo más importante es que pude ayudar al grupo y seguimos fuertes y pensando en grande”, afirmó Superman.

Cuando fue preguntado sobre si estará ante los africanos dio una respuesta esperanzadora, pero no definitiva. “Me permitió jugar este (encuentro), esperemos que para el siguiente esté mucho mejor y pueda seguir ayudando”. Por lo que hay que esperar como evoluciona en los próximos tres días antes del duelo por el pase a octavos de final.

Ecuatorianos y senegaleses se enfrentan el próximo martes 29 de noviembre a las 10 (hora de Ecuador) en el estadio Internacional Khalifa. A los dirigidos por Gustavo Alfaro les alcanza un empate para clasificar a la siguiente fase. Mientas que los de Aliou Cissé necesitan ganar para avanzar. La Tricolor puede incluso terminar primera si vence a los africanos y los holandeses no ganan a Qatar o lo vencen por menos diferencia.