Terremotos, Filomena… ¿qué cubre y cuánto cuesta un seguro de hogar? ¿qué siniestros son los más comunes?

Sin embargo, el 30% explica que no lo tiene contratado porque no puede permitírselo económicamente y un 10% confiesa que desconoce los beneficios que puede conllevar disponer del mismo.

En el caso de que la inundación se hubiera producido por deshielo, el coste de las indemnizaciones lo asumirá el Consorcio de Compensación de Seguros. No obstante, para que esto ocurra, la persona afectada debe tener contratado previamente un seguro de hogar que incluya la cobertura por daños causados por fenómenos atmosféricos, ya que, de lo contrario, si se inunda la casa y no está asegurada, ni siquiera el CCS se hará cargo de la reparación.

