Términos en que debió responder el ‘DG’ de Pandeporte, a nota de Mcleod de ‘SO’ del COI

El Título Principal del Coctel del viernes 4 de diciembre 2020 leía. “Llegó la HORA ‘0’ de ‘Drenar la Ciénaga’ del Comité Olímpico de Panamá”. SUMARIO: “Los Dirigentes Serios, deben rechazar a Camilo Amado, y Damaris Young para el 2020-2024. He aquí los términos en que el ‘DG’ de Pandeportes, Eduardo Cerda, debió responder a nota de Mcleod, de Solidaridad Olímpica (SO) del COI. N°1) En la República de Panamá, nuestra Constitución determina que El Estado panameño a través de su Gobierno regula y desarrollará las actividades deportivas, precisamente por ser un país soberano en todo su territorio.

No hay duda de que el Presidente Actual del INDER, Osvaldo Caridad Vento Montiller, Lic. en Educación, especialista en Educación Física, con 20 años de laborar en el INDER, reemplazó a Antonio Eduardo Becali Garrido, quién fracasó en los XXIII ‘JCA’ y del Caribe, Barranquilla, Colombia, del 19 de julio al 3 de Ago. 2018, al ocupar el 2º lugar por debajo de México que fue 1º con 132 de oro, 118, plata, y 91 de bronce, totales 341 medallas. Cuba N°2 con: 102 de oro, 74 de Plata, 60 de Bronce, totales 242 medallas. Después de esa perorata, mi pregunta at titular. ¿Teniendo Cuba tantos boxeadores masculino de primer nivel, por qué las damas cubanas tan exitosas en deportes de combates, no participan en el Boxeo Olímpico?. La respuesta es opcional. Tome nota.

En tanto, Marín es la primera gladiadora de Cuba reina olímpica juvenil y monarca en esa categoría con sus dos títulos en Buenos Aires 2018 y Tallin 2019; respectivamente. Además, la representante de los 76 kilogramos conquistó en la campaña anterior el cetro dorado en el mundial sub 23 de Budapest. Precisamente, en Marín están concentradas la otra oportunidad de la lucha femenina cubana de clasificar a Tokío 2021, cuando acuda a la eliminatoria mundialista de Bulgaria en abril próximo, (2021). Las mujeres de la lucha cubana vuelven mañana a la actividad competitiva con la participación en la gala nacional ero Val In memoriam, luego de meses en pausa por la covid-19.

