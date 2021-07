Termina la luna de miel de Joe Biden | Internacional

El episodio de la nueva ley de voto, una de las grandes batallas políticas de esta legislatura, representa un buen ejemplo de los problemas que le esperan a Biden a partir de ahora. A diferencia del plan de rescate, esta no es una legislación que se pueda aprobar con una mayoría simple en el Senado, sino que requiere del apoyo de 60 de los 100 senadores. Los demócratas controlan la Cámara de Representantes y están igualados 50-50 en la Cámara alta, pero en este último caso, la vicepresidenta, Kamala Harris, puede emitir un voto que dirima un empate cuando el proyecto en discusión no exige más que de la mitad más uno de los votos.

La ambición de Biden de lograr acuerdos con los republicanos no ha cristalizado aún en apenas nada. Para la neoyorquina Alexandria Ocasio-Cortez, una de las nuevas estrellas del partido, “el romanticismo sobre el bipartidismo [en el sentido de consensos entre los dos grandes partidos] viene de una época de los republicanos que sencillamente ya no existe”. El líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, coincidió con ese planteamiento en unas declaraciones hace un par de semanas. “La era del bipartidismo ha terminado”, decretó.

