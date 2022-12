Terence Crawford resiste en defensa titular, Teófimo López sufre para ganar

Teófimo López sufrió una caída repentina en la ronda 2, pero obtuvo una controvertida victoria por decisión dividida en 10 rondas sobre Sandor Martin el sábado por la noche en el Madison Square Garden.

Un juez anotó 95-94 para Martín, pero fue anulado por puntajes de 96-93 y 97-92 para López.

“Estuviste corriendo todo el tiempo”, le dijo López a Martin después. “Cada vez que conectaste ese contraataque, te golpeé. Por eso estabas corriendo. Esta fue una pelea aburrida. No puedo creerlo. Necesito una mejor pareja de baile… Estabas bailando y corriendo”.

Aquí el resumen de la pelea

En Omaha, una combinación dinámica mostró que Terence “Bud” Crawford sigue siendo uno de los mejores libra por libra del boxeo. Frente a una multitud ruidosa de su ciudad natal, Crawford derribó a David Avanesyan con un nocaut técnico en el sexto asalto en el CHI Health Center.

Un uppercut de izquierda seguido de una derecha de libro de texto puso a Avanesyan de espaldas, lo que provocó rápidamente el final de una pelea complicada para Crawford. Con la victoria, Crawford retiene el título de peso welter de la OMB.

“Empecé a acelerar el ritmo, planté mis pies y lo atrapé con un gancho”, dijo Crawford en la entrevista posterior a la pelea en BLK Prime.

Aquí el resumen de la pelea

Anderson anunció su llegada como un contendiente de peso pesado con una paliza en dos asaltos al portero Forrest.

El árbitro estuvo a punto de detener la pelea durante el primer asalto cuando Anderson atrapó a Forrest en la esquina y descargó golpes sin parar. Anderson lanzó 114 golpes en la Ronda 1 y conectó 54. Forrest volvió a tener serios problemas en la Ronda 2. Anderson lo golpeó con una serie de golpes que lo doblaron, y el árbitro intervino cuando estaba a punto de golpear la lona. El paro llegó al 1:34.

Anderson, de 23 años, dijo que le gustaría enfrentarse a un oponente clasificado entre los 15 primeros de los cuatro organismos sancionadores y nombró a Filip Hrgovic, Frank Sánchez, Dillian Whyte y Daniel Dubois.

“Tenemos que hacer esas peleas”, dijo Anderson, quien pelea saliendo de Toledo, Ohio.

Forrest demostró su condición de guardián de la división el año pasado con empates consecutivos contra Michael Hunter y Zhilei Zhang, peleas que muchos creían que Forrest había ganado. El peleador de 34 años de Newport News, Virginia, perdió una decisión desequilibrada ante el exretador al título Kubrat Pulev en mayo.

Lo que sigue: Cualquiera de los oponentes que mencionó Anderson serviría como pruebas legítimas para el mejor prospecto de peso pesado en el deporte. Claramente se graduó al estado de contendiente, y lo siguiente podría ser una pelea contra un oponente de clase mundial.

Zayas, uno de los mejores prospectos del boxeo, continuó su desarrollo con una victoria por decisión unánime sobre Salazar en una pelea de peso superwelter. Los puntajes: 80-72, 79-73 y 79-73.

“Siento que podemos mejorar en todo”, dijo Zayas.

El puertorriqueño desató su impresionante arsenal ofensivo sobre Salazar, quien hizo poco por disuadirlo. Zayas concentró gran parte de su ataque al cuerpo con 71 conexiones. Zayas ahora ha durado la distancia de ocho asaltos en dos de sus últimas tres peleas.

The Garden EXPLODED for @XanderZayas and @SugarDiaz39 🇵🇷 pic.twitter.com/Fc0RMYkkMp

Salazar ahora ha perdido dos de las últimas tres peleas, incluida una derrota por nocaut técnico en el tercer asalto contra el contendiente de peso mediano Carlos Adames.

Lo que sigue: Es probable que Zayas continúe peleando contra este nivel de oposición. Está crudo y necesita la experiencia. Con solo 20 años, no hay prisa.

Davis se mantuvo invicto con una victoria por decisión unánime sobre Burgos. El medallista olímpico de plata ganó con puntajes de 80-77 en las tres tarjetas.

Davis, quien se extendió más allá del sexto asalto por primera vez, lastimó a Burgos varias veces con golpes al cuerpo y superó a su enemigo 247 a 48.

Burgos, de 34 años, peleó por un título mundial en tres ocasiones, pero siempre se quedó con las manos vacías. En 2018, el mexicano llegó a la distancia de 10 asaltos con Devin Haney, el actual campeón indiscutido de peso ligero.

Davis, un joven de 23 años de Norfolk, Virginia, es uno de los mejores prospectos del boxeo.

Keyshawn the truth been tryna tell y’all he one of them ones 🤷🏾‍♂️

— Shakur Stevenson (@ShakurStevenson) December 11, 2022