Terelu cuenta que Rocío Carrasco está “superada y enfadada” por la situación que vive

“Sin conocerla, se ve que no es una mujer feliz porque no se habla con sus hijos, y esto se le nota”, ha comentado al respecto Emma García, a lo que Terelu ha indicado que cree que Rocío Carrasco “no habla de determinadas cosas porque piensa que podía hacerle un daño a las personas que ella quiere en el mundo. Para poderte defender, tienes que dar un paso en determinadas cosas que no quieres hacer porque al final piensas que le estás perjudicando tú, como madre, a tus hijos”.

Aunque no ha querido dar más detalles sobre de qué hablaron durante el encuentro, la colaboradora sí ha mencionado la difícil situación personal por la que atraviesa Carrasco. “Por primera vez la he visto superada “, ha manifestado Terelu ante la pregunta de Emma García.

