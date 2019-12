Terelu Campos se lanza a bailar con su hija y Aless Gibaja una canción de Jennifer López

A pesar de ser uno de los rostros más conocidos de nuestra televisión, Terelu Campos sigue sorprendiendo a sus seguidores –y también a sus detractores–. La colaboradora de Viva la vida (y actual conductora de Aquellos maravillosos años–mientras Toñi Moreno está de baja–) no tiene miedo a mostrarse tal y como es fuera de los platós, regalándonos en Instagram grandes momentos como los que se vivieron en la cena de Navidad para el programa de Mediaset para el que trabaja.

Ahora, lo ha vuelto a hacer, pero desde la intimidad de su casa y en compañía de su hija Alejandra y el amigo de esta, Aless Gibaja –famoso por su participación en Gran Hermano VIP y en otros espacios de Mediaset–. Los tres han decidido protagonizar un vídeo de Instagram, visible en la cuenta de Terelu, al ritmo de El anillo de Jennifer López y con una buena dosis de baile.

El resultado, además de divertido y espontáneo, ha logrado el favor del público que, no solo ha reproducido el vídeo más de 55.000 veces, también han dejado más de 300 comentarios alabando el estilazo de los tres.

Una familia muy bailonga

No es la primera vez que vemos a una de las integrantes del clan de las Campos demostrando que el baile –sea de la disciplina que sea– les gusta (y mucho). De hecho, hace poco más de un mes, la matriarca de la familia, María Teresa, y su nieta Alejandra demostraron que, además de ser buenas con el perreo, también tenían una complicidad y un sentido del humor envidiables.

Un poco de cadera, manos en alto y un par de pasos muy aflamencados fueron solo algunas de las muestras de desparpajo y alegría que abuela y nieta nos regalaron una vez más… ¿O es que no se acuerdan de los sensuales movimientos que ya demostró hacer María Teresa al ritmo de I just want to make love to you de Etta James?