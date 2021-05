Terelu Campos frena en seco a Emma García tras sus palabras sobre Rocío Flores

Desde que Rocío Carrasco ha roto su silencio en la serie documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, la presentadora de Viva la vida, Emma García, ha manifestado en más de una ocasión su deseo de que Carrasco pueda recuperar el contacto con sus dos hijos, Rocío y David Flores.

Este sábado, García hizo un repaso de las declaraciones realizadas por María Teresa Campos en una entrevista en el Deluxe del viernes, donde se mostró muy crítica con Rocío Flores: “La gente se cree que fue un simple empujón, pero no, la dejó inconsciente patada tras patada”, dijo la veterana periodista.

En opinión de Emma García, “esa niña no estaba bien cuando hizo eso, no estaba bien. Después de lo que hizo no creo que esté bien, eso no le hace bien a nadie y menos a una niña hacia su madre”, aseguró.

En este sentido, la presentadora se ha posicionado sobre Rocío Flores al asegurar que “ojalá algún día pueda sanar al margen de la relación con su madre. A lo mejor ni es consciente de que lo hizo… Estoy dando mi opinión y no quiero justificar nada”, se excusó.

La colaboradora Terelu Campos, presente en ese momento en plató, intervino entonces para darle un baño de realidad a García: “Es una opinión muy bonita, pero creo que se aleja de la realidad“.

Campos ha sido muy clara en su postura hacia el comportamiento de Rocío Flores después de todo lo ocurrido: “Si yo estoy en boca de todo el mundo cuando se hace público, al menos decir ‘No pensaréis que me siento orgullosa’, pero ella no ha dicho nada“, le ha recriminado.

Finalmente, Emma García no ha querido abundar más en el asunto y ha zanjado: “Ojalá ella pidiera perdón y con eso terminase”.

La opinión de Terelu Campos ha sido muy parecida a la ofrecida el pasado viernes por su madre, María Teresa Campos, que no cree que vaya a haber una reconciliación entre Rocío Carrasco y su hija. “Creo que madre e hija no se van a volver a encontrar por lo que yo he hablado con Rocío en su día, la niña no es tan niña, ya tiene veintitantos años, aunque yo no estoy en posesión de la verdad, yo no lo puedo asegurar, es lo que yo creo”, expresó.